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Застройщик из Татарстана занял последнее место в топ-10 по ПФО

00:35, 16.01.2023
Застройщик из Татарстана занял последнее место в топ-10 по ПФО
Фото: realnoevremya.ru

В рейтинге застройщиков Приволжского федерального округа из 10 позиций компания из Татарстана заняла последнее место. «Суварстроит» стал единственной татарстанской организацией, вошедшей в список, сообщает «Волга Ньюс».

Объем текущего строительства застройщика за 2022 год составил 235 тыс. кв. м. У первого места рейтинга, удмуртской компании «Комосстрой», это значение достигло 567 тыс. кв. м.

Фото: из 10 позиций

Второе место с объемом строительства в 465 тысяч кв. м также занял застройщик из Удмуртии — «Талан». На третьем месте — пермский ПЗСП (333 тысячи кв. м).

Рейтинг составлялся по итогам 2022 года. При его создании учитывались объем введенного в эксплуатацию жилья и объем текущего строительства.

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Елизавета Пуншева
НедвижимостьАналитикаБизнес Татарстан

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