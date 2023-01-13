За сутки в России выявлено 5 078 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 5 078 человек, в больницах оказались 876 заболевших. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 846 722 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 13 января, за сутки от коронавируса вылечился 4 271 человек. Общее количество выздоровевших россиян — 21 267 545.

За сутки коронавирус унес жизни 47 россиян. Всего от инфекции скончались 394 309 человек.



Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов