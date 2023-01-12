За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 56 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 56 человек, госпитализированы — 24 пациента. Всего с начала пандемии в республике выявили 193 954 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 12 января, за сутки выздоровели от COVID-19 67 татарстанцев. Общее количество вылечившихся в регионе — 191 350 человек.

С 26 декабря 2022 года в республике не фиксировали смертей от коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов