В 2022 году в России построили 101,6 млн «квадратов» жилья — это много или мало?
За 2022 год в России построили 101,6 млн квадратных метров жилья. Такую цифру озвучил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин.
По его словам, озвученные им данные по вводу жилья в прошлом году пока предварительные. Точную цифру назовут позже.
Ирек Файзуллин добавил, что в 2022 году жилищные условия улучшили 3,6 миллиона жителей России. В частности, из аварийного жилья удалось переселить 167,8 тысячи россиян, что на 48% больше, чем планировалось изначально, сообщает «РИА Новости».
101,6 млн квадратных метров — это:
- В среднем почти по 8,47 млн кв. метров в месяц.
- В среднем по 278 356 «квадратов» в день.
- По 0,7 кв. метра на каждого жителя России — по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 млн человек.
- В среднем по 1,14 млн кв. метров жилья на регион — в составе России с осени 2022 года 89 субъектов.
- На 9 миллионов кв. метров больше, чем в 2021 году — тогда ввод жилья составил 92,6 млн «квадратов».
- На 19,4 млн «квадратов» больше, чем в пандемийном году — за 2020 год в России ввели 82,2 млн кв. метров жилья.
- На 7,2 млн кв. метров меньше среднегодового объема ввода жилья в СССР — он оценивается в 108,8 млн «квадратов».
- 2 998 235 квартир в Санкт-Петербурге — в 2022 году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках Северной столицы, оказалась одной из самых минимальных — чуть более 34 «квадратов»*.
- 2 478 048 квартир в Казани — средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках города, в 2022 году составила 41 «квадрат»*.
- 2 077 709 квартир в Красноярске — в прошлом году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках, составила 48,9 кв. м*, по этому показателю город занимает 1-е место в России.
- 1 942 638 российских квартир — средняя площадь жилья в новостройках, по данным фонда «Институт экономики города», за последние десять лет сократилась до 52,3 «квадрата».
- 775 572 дома — в 2021 году средняя площадь индивидуального дома в России составила 131 кв. метр.
*по данным федеральной компании «Этажи»
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