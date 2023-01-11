В 2022 году в России построили 101,6 млн «квадратов» жилья — это много или мало?

За 2022 год в России построили 101,6 млн квадратных метров жилья. Такую цифру озвучил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин.

По его словам, озвученные им данные по вводу жилья в прошлом году пока предварительные. Точную цифру назовут позже.



Ирек Файзуллин добавил, что в 2022 году жилищные условия улучшили 3,6 миллиона жителей России. В частности, из аварийного жилья удалось переселить 167,8 тысячи россиян, что на 48% больше, чем планировалось изначально, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

101,6 млн квадратных метров — это:

В среднем почти по 8,47 млн кв. метров в месяц .

. В среднем по 278 356 «квадратов» в день .

. По 0,7 кв. метра на каждого жителя России — по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 млн человек.

— по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 млн человек. В среднем по 1,14 млн кв. метров жилья на регион — в составе России с осени 2022 года 89 субъектов.

— в составе России с осени 2022 года 89 субъектов. На 9 миллионов кв. метров больше, чем в 2021 году — тогда ввод жилья составил 92,6 млн «квадратов».

— тогда ввод жилья составил 92,6 млн «квадратов». На 19,4 млн «квадратов» больше, чем в пандемийном году — за 2020 год в России ввели 82,2 млн кв. метров жилья.

— за 2020 год в России ввели 82,2 млн кв. метров жилья. На 7,2 млн кв. метров меньше среднегодового объема ввода жилья в СССР — он оценивается в 108,8 млн «квадратов».

— он оценивается в 108,8 млн «квадратов». 2 998 235 квартир в Санкт-Петербурге — в 2022 году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках Северной столицы, оказалась одной из самых минимальных — чуть более 34 «квадратов»*.

— в 2022 году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках Северной столицы, оказалась одной из самых минимальных — чуть более 34 «квадратов»*. 2 478 048 квартир в Казани — средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках города, в 2022 году составила 41 «квадрат»*.

— средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках города, в 2022 году составила 41 «квадрат»*. 2 077 709 квартир в Красноярске — в прошлом году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках, составила 48,9 кв. м*, по этому показателю город занимает 1-е место в России.

— в прошлом году средняя площадь жилья, приобретенного в новостройках, составила 48,9 кв. м*, по этому показателю город занимает 1-е место в России. 1 942 638 российских квартир — средняя площадь жилья в новостройках, по данным фонда «Институт экономики города», за последние десять лет сократилась до 52,3 «квадрата».

— средняя площадь жилья в новостройках, по данным фонда «Институт экономики города», за последние десять лет сократилась до 52,3 «квадрата». 775 572 дома — в 2021 году средняя площадь индивидуального дома в России составила 131 кв. метр.

*по данным федеральной компании «Этажи»

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Татьяна Демина