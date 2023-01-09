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За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека

11:33, 09.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 54 человека. При этом за 9 января госпитализированы 3 человека. Общее число заражений с начала пандемии — 193 793 случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 января, за сутки выздоровели от COVID-19 43 татарстанца, а общее количество излечившихся — 191 161 человек.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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