За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 54 человека. При этом за 9 января госпитализированы 3 человека. Общее число заражений с начала пандемии — 193 793 случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 9 января, за сутки выздоровели от COVID-19 43 татарстанца, а общее количество излечившихся — 191 161 человек.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.



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Илина Хакимова