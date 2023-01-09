За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека
За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 54 человека. При этом за 9 января госпитализированы 3 человека. Общее число заражений с начала пандемии — 193 793 случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 9 января, за сутки выздоровели от COVID-19 43 татарстанца, а общее количество излечившихся — 191 161 человек.
С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.
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