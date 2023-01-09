За сутки коронавирусом заразились 2 754 россиянина

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России зарегистрировали 2 754 случая заражения коронавирусом. Всего за 9 января в больницах оказался 441 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 829 736 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 9 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 2 990 случая, а общее количество выздоровевших — 21 248 549 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За сутки коронавирус унес жизни 41 россиянина, всего от инфекции скончались 394 121 человек.



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Илина Хакимова