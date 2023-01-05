За сутки коронавирусом заразились 3 274 россиянина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 274 случая заражения коронавирусом. Всего за 4 января в больницах оказался 721 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 817 113 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 5 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 719 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 232 717 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 47 россиян, всего от инфекции скончались 393 945 человек.



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Артем Гафаров