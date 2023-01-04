За минувшие сутки в России выявили 3 328 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 3 328 случаев заболевания коронавирусом. Всего за сутки госпитализированы 662 человека. Число заболевших за все время выросло до 21 813 839 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 4 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 942 человека, а всего выздоровевших — 21 227 998 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 45 россиян, всего от инфекции скончались 393 898 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова