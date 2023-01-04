Новости общества

01:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом

12:33, 04.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом, всего госпитализировали 25 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 193 512 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 67 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 190 790 человек.

Умерли за весь период 2 009 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также