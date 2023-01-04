За сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом, всего госпитализировали 25 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 193 512 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 67 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 190 790 человек.

Умерли за весь период 2 009 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

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Илина Хакимова