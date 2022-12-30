За неделю 352 татарстанца заболели гриппом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю гриппом А (H1N1) заболели 352 жителя Татарстана. Такие данные приводит Роспотребнадзор по РТ.

Специалисты отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. По республике циркулируют в основном вирусы гриппозной этиологии, их доля составляет 86%.

Вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививку сделали более 1,8 млн человек — 49,8% от общего числа жителей республики, напомнили в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О росте заболеваемости гриппом и ОРВИ неделю назад говорила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Тогда отмечалось, что большинство случаев в структуре вирусов гриппа приходится на «свиной».

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Айрат Назипов