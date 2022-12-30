За сутки в России выявили 5 810 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России выявили 5 810 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 956 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 792 982 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 30 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 695 человек, всего выздоровевших — 21 200 287 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 50 россиян, всего от инфекции скончались 393 654 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко