В Казани арт-объект победителя конкурса «Эпоха борьбы с коронавирусом» установят в сквере медработников

Фото: Институт развития Казани (проект скульптуры «Под крылом»)

В Казани определили победителя конкурса на лучший проект объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Им стал местный житель Алексей Лазарев.



Его композицию «Под крылом» установят в сквере медицинских работников в границах улиц Чехова, Карла Маркса, Лейтенанта Шмидта. Она представляет собой скульптуру из белого фибробетона с дополнительными гидрофобизирующими добавками.

В Институте развития Казани выбор победителя объяснили тем, что усилия врачей, санитаров, ученых, инженеров, курьеров, водителей, как крыло, укрывали жителей от COVID-19. Кроме того, медработников зачастую сравнивали с ангелами-хранителями.

Источник: постановление исполкома Казани

Напомним, конкурс «Эпоха борьбы с коронавирусом» объявили в Казани в октябре. Целью конкурса определили увековечивание памяти о борьбе человечества с COVID-19, сохранение памяти о миллионах людей, которые стали жертвами пандемии, выражение благодарности всем причастным к борьбе с ней и устранению ее последствий. Победителю конкурса выплатят 100 тысяч рублей.



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Татьяна Демина