Билайн дает возможность абонентам Тарифа UP выбрать новогодний подарок

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "ВымпелКом"

До 15 января 2023 года все текущие и новые пользователи Тарифа UP получают возможность выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера* на месяц бесплатно**. Все, что нужно клиенту, это зайти в мобильное приложение оператора, забрать подарочные 100 единиц бонусов билайна (соты) в подарок и обменять их на активацию суперспособности одного из апперов — виртуальных помощников Тарифа UP, которые «живут» в мобильном приложении оператора***.

Так, например, суперспособность аппера-дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета****, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет сразу 50 Гб интернета для всей семьи**** — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами. Суперспособность панды Тапы — +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети*****, а робота Пинга — дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению******.

Напомним, что соты появились в Тарифе UP в октябре этого года — каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, клиент оператора получает три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 соту, а при выполнении всех трех в течение дня можно получить сразу 5 сот.



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