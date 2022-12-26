В России за сутки коронавирус выявили у 5 335 человек

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 335 человек, госпитализированы 528 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 769 627 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 26 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 577 пациентов. Всего вылечившихся — 21 168 975 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 50 россиян. Всего от инфекции скончались 393 433 человека.

realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко