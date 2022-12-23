За сутки в России коронавирус выявили у 7 409 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 409 человек, госпитализированы 1 192 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 750 711 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 23 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 275 пациентов. Всего вылечившихся — 21 149 218 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 57 россиян. Всего от инфекции скончались 393 277 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко