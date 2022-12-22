В России выявили 7 451 новый случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 7 451 заболевшего COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 743 302 случая заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 212 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 9 243 пациента. Всего от коронавируса вылечились 21 140 943 россиянина.

Умерли от COVID-19 за сутки 54 жителя России. Всего коронавирус стал причиной смерти 393 220 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина