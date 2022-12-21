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В приложении «ВКонтакте» появилась функция отправки видеосообщений

15:26, 21.12.2022
В приложении «ВКонтакте» появилась функция отправки видеосообщений
Фото: скриншот видео

В приложении «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» появилась функция отправки видеосообщений. Пользователи могут настраивать необходимые фильтры, использовать трафареты в виде сердца, круга или елки, сообщает пресс-служба соцсети.

Также есть возможность поставить вспышку. Доступна запись видеосообщения без помощи рук.

Напомним, в сентябре этого года VK получила права на технологии и айдентику сервисов и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена». Сервисы сохранили свой интерфейс и доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка «Яндекса» и погода.

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Диана Фатыхова
Технологии Татарстан

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