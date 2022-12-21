В России выявили 7 442 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 7 442 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 735 851 случай заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 341 заболевшего COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 8 359 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 131 700 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 59 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 393 166 россиян.



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Татьяна Демина