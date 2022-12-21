Главное о коронавирусе на 21 декабря: сравнение COVID-19 с «Лего», наука сможет предсказывать пандемию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 98 человек. Всего на 21 декабря в республике зарегистрировано 192 488 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 412 человек, за минувшие сутки — 95. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 30 человек.



По данным на 20 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 103 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 390 случаев COVID-19. Кроме того, 134 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 317 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спецборт МЧС России доставил в Джибути 100 тысяч доз вакцины «Спутник лайт»

За последние сутки в России выявили 7 442 случая коронавируса, выздоровели 8 359 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 735 851, а выздоровевших — до 21 131 700. Госпитализирован за сутки 1 341 человек. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что мутации штамма «омикрон» не стали фактором для роста числа пациентов с тяжелыми формами заболевания среди всех заразившихся. Специалист также отметила, что 2022 год был «напряженным» из-за появления нового штамма коронавируса. При этом она подчеркнула, что пациенты легче переносили инфекцию, однако число заражений было весомым.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спецборт МЧС России доставил в Джибути (государство в Восточной Африке) 100 тысяч доз вакцины «Спутник лайт» от COVID-19. Также жителям государства доставили 100 тысяч одноразовых шприцов. Как сообщил ТАСС, груз доставили в соответствии с поручением правительства РФ по обращению Джибути.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом может стать менее напряженной во время новогодних праздников. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, ситуация по заболеваемости изменит свой характер, если граждане будут соблюдать необходимые меры профилактики. Также Пшеничная не исключила рост заболеваемости некоторыми видами ОРВИ, включая COVID-19 в феврале — марте.

Ученые Сеченовского университета выявили закономерность, согласно которой появляются новые виды коронавируса. Специалисты сравнили появление появление новых штаммов со сборкой конструктора «Лего». Ученые объяснили свое открытие тем, что существующие виды COVID-19 могут меняться друг с другом участками генома. Те вирусы, которые получатся в результате, несут в себе мозаичный ген и также могут заражать пациентов. Специалисты выразили уверенность, что данное открытие позволит прогнозировать будущие пандемии и заранее к ним подготовиться.

В Гонконге еще сильнее смягчили ограничения по COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 654 490 212 раз, 6 669 729 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 003 814). На второй строчке — Индия (44 677 554), на третьей — Франция (39 174 528), на четвертой — Бразилия (36 001 760), на пятой — Германия (37 088 426).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 088 236). За ними следуют Бразилия (692 280), Индия (530 680), Россия (385 189), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 834).



За время пандемии было сделано 13 110 695 888 инъекций вакцины против коронавируса.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в блоге GatesNotes поделился своими планами на 2023 год. В одном из пунктов говорится о намерениях предпринимателя уделить внимание вопросу борьбы с пандемией. Он также отметил, что его фонд всегда занимался вопросами неравенства среди людей. При этом в организации подчеркнули, что последняя мировая повестка «замедлила прогресс». Предприниматель также обратил внимание на COVID-19 и противостояние на Украине. По его словам, такого неспокойного времени не было с 1960 года.

Фото: Максим Платонов

Власти Гонконга решили еще сильнее смягчить антиковидные ограничительные меры. Об этом заявил заместитель главы департамента здравоохранения местного правительства Либби Ли. Он отметил, что таким изменениям поспособствовали в том числе приближающиеся праздники. По словам Ли, уже с завтрашнего дня туристы и местные жители смогут посещать клубы и бары и для этого не нужно будет показывать результаты экспресс-теста на COVID-19. Смягчения ограничений также коснуться кинотеатров — им можно будет работать при стопроцентной заполняемости. При этом в мегаполисе продолжит действовать масочный режим.

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Антон Гаврилов