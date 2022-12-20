В России зафиксировали 5 994 новых случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 5 994 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 728 409 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 564 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 8 109 пациентов. Всего от коронавируса вылечился 21 123 341 россиянин.

Умерли от COVID-19 за сутки 57 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 393 107 россиян.

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Татьяна Демина