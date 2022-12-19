За сутки COVID-19 подтвердился у 108 жителей Татарстана
За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 108 человек. Всего на 19 декабря в республике зарегистрировано 192 287 случав заражения COVID-19.
Госпитализировали за сутки 18 заболевших. Вылечились за это время от коронавируса 103 пациента, всего — 189 183.
Умерли от COVID-19 с начала пандемии 2 008 татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти в республике не зарегистрировано.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 19 декабря.
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