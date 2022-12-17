За сутки в Татарстане 112 человек заразились коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 112 новых заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Общее число заражений составляет 192 068 случаев.

Выздоровели за весь период 188 983 человека, из которых 117 — за минувшие сутки. В больницах же оказались 28 татарстанцев.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев коронавируса не выявлено.

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Артем Гафаров