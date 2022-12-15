В Татарстане зарегистрировали 103 новых случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 103 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 27 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 15 декабря в Татарстане зарегистрировано 191 848 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 188 772 человека, в том числе 82 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки выявлен один летальный случай коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко