За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 532 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 532 человек, госпитализированы 1 640 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 685 037 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 14 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 675 пациентов. Всего вылечившихся — 21 081 129 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 55 россиян. Всего от инфекции скончались 392 775 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко