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В России выявили 5 977 новых случаев заболевания коронавирусом

11:44, 13.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 5 977 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 977 человек, госпитализированы 1 640 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 677 505 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 13 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 838 пациентов. Всего вылечившихся — 21 073 454 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян. Всего от инфекции скончались 392 720 человек.

Фото: realnoevremya.ru//Илья Репин

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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