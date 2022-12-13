За сутки в Татарстане зарегистрировали 97 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 30 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 12 ноября в Татарстане зарегистрировано 191 647 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 188 573 человек, в том числе 187 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 007 человек. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко