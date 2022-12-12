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В Татарстане зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом

11:12, 12.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы семь человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 191 550 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 188 386 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 007 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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