Естественная убыль населения Татарстана составила почти 7 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По итогам января — октября 2022 года естественная убыль населения в Татарстане составила 6 992 человека, следует из данных официальной статистики. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года она оценивалась в 15 636 человек.

Естественная убыль по итогам января — октября 2022 года зарегистрирована во всех регионах Приволжского федерального округа. Самый большой показатель в Нижегородской области — 20 089, минимальный — в Марий Эл (2 333).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе естественная убыль за январь — октябрь составила 129 681. За аналогичный период прошлого года она оценивалась в 204 733.

Напомним, за первые десять месяцев 2022 года в республике умерли 37 482 человека. Новорожденных за этот же период зарегистрировали 30 490.

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Татьяна Демина