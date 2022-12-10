Смертность в Татарстане сократилась почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане за январь-октябрь 2022 года умерли 37 482 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в республике сократилась на 24,5%, следует из данных официальной статистики.

По смертности Татарстан занимает третье место в Приволжском федеральном округе. На первой строчке по итогам десяти месяцев текущего года находится Башкирия — 40 542 умерших, на второй — Самарская область (37 521).

Наименьшее число смертей среди регионов ПФО зарегистрировано в Марий Эл — 7 171. Это на 21,2% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

Снижение смертности по итогам десяти месяцев 2022 года зарегистрировано во всех 16 регионах Приволжского федерального округа. Всего в ПФО умерли 328,2 тысячи человек, что на 22,6% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Непосредственно за октябрь в Татарстане зарегистрировали 3 549 умерших. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась в 2,25 раза.

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Татьяна Демина