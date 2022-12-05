За сутки в России зарегистрировали 5 667 заражений COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 5 667 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 623 268 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 585 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 4 647 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 023 627 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 52 жителя России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 283 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин