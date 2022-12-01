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ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл «Югра-Самотлор»

20:17, 01.12.2022
ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл «Югра-Самотлор»
Фото: ВК "Зенит-Казань"

Казанский ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл команду «Югра-Самотлор».

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14; 25:20; 25:20) в пользу «Зенит-Казань».

12 ноября «Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-ЛО», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:15). В матче отличились Деру (14), Вольвич (9), Д. Волков (9) — Шенкель (10), Пирайнен (9), Каюмов (5).

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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