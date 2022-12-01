ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл «Югра-Самотлор»
Казанский ВК «Зенит-Казань» всухую обыграл команду «Югра-Самотлор».
Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14; 25:20; 25:20) в пользу «Зенит-Казань».
12 ноября «Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-ЛО», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:15). В матче отличились Деру (14), Вольвич (9), Д. Волков (9) — Шенкель (10), Пирайнен (9), Каюмов (5).
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