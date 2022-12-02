В России в год перерабатывается 9 тысяч тонн текстильных отходов из 200 необходимых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил, что в стране в год перерабатывается всего 9 тысяч тонн отходов текстиля. При этом необходимое значение составляет 200 тысяч тонн, сообщает DailyMoscow.

По словам Буцаева, всего в год в России образуется около 2,1 миллиона тонн текстильных отходов.

— У нас в текстиле существует так называемый норматив утилизации, это искусственно введенная цифра, в рамках которой только 10% от всего произведенного либо проданного должно быть утилизировано. Поэтому мы считаем, что объем задачи — из двух миллионов утилизовать двести тысяч, — отметил он.

Глава РЭО также подчеркнул, что в стране работает 15 заводов, имеющих необходимое для переработки текстиля оборудование. Однако утилизировать они могут лишь 1% от общего объема отходов.

Фото: realnoevremya.ru

Власти решают проблему, вводя экономические стимулы отрасли, чтобы открывалось больше подобных предприятий. По мнению Буцаева, в настоящий момент ситуация все же меняется в лучшую сторону.

Напомним, электронные сигареты предложили включить в перечень товаров, подлежащих переработке в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), которые будут обязаны их утилизировать или платить экологический сбор.



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Елизавета Пуншева