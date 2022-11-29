В России выявили 4 928 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 928 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано 1 500 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 584 740 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 29 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 863 человека, всего выздоровевших — 20 992 153 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 53 россиян, всего от инфекции скончались 391 943 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин