В России выявили 5 048 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 048 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано 478 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 579 812 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 262 человека, всего выздоровевших — 20 986 290 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 50 россиян, всего от инфекции скончались 391 890 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин