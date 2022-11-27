В России выявили 5 918 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 918 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 661 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 574 764 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 174 человека, всего выздоровевших — 20 982 028 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 51 россиянина, всего от инфекции скончались 391 840 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин