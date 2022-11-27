В Татарстане за сутки зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 ноября в Татарстане зарегистрирован 190 301 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 187 362 человека, в том числе 39 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин