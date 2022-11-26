В России выявили 6 088 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 6 088 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 321 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 568 846 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 26 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 088 человек, всего выздоровевших — 20 977 854 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 53 россиян, всего от инфекции скончались 391 789 человек.
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