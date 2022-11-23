В Татарстане зарегистрировали 87 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 28 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 994 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 187 067 человек, в том числе 98 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко