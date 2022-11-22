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За сутки в России выявили 4 460 случаев заболевания коронавирусом

11:16, 22.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 4 460 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 4 460 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 434 человека. Всего заболевших по стране выявили 21 545 351 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 22 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 444 человека, всего выздоровевших — 20 954 532 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян, всего от инфекции скончались 391 568 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 22 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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