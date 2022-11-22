В России не зафиксировали новых случаев заражения видами «омикрона» BQ.1 и «Цербер»

В России за последнюю неделю не выявили новых случаев заражения вариантами омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер» — порядка 97% составляет доля линий BA.4 и BA.5, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Впервые о выявлении новых линий омикрон-штамма BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер» 26 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в стране фиксируются единичные случаи заражения этими вариантами.

Сейчас в России наблюдается стабилизация эпидемического процесса по коронавирусу, прирост заболеваемости составил 0,3% за прошедшую неделю.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказывал, что новые варианты штамма коронавируса «омикрон» гораздо быстрее распространяются и заражают людей. Наиболее опасным считается «грифон».

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Маргарита Головатенко