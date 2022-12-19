«КОМОССТРОЙ®» и ЖИК построят жилой комплекс в Приволжском районе Казани

Фото: предоставлено ООО «ЖК Паркмаяк СЗ»

Ревитализация промзоны позволит поселить десять тысяч семей



В 2025 году планируется к сдаче первая очередь жилого комплекса «Парк Маяк», который вырастет в рамках ревитализации территории бывшей промзоны «Коламбия» — в Приволжском районе Казани, за Поперечно-Отарской улицей. Здесь на 87 гектарах планируется создать уютное пространство, где с комфортом поселятся больше десяти тысяч семей.

Фото предоставлено ООО «ЖК Паркмаяк СЗ»

Девелоперами проекта выступают сразу два крупных застройщика — казанская ГК ЖИК и удмуртский гигант «КОМОССТРОЙ®». Координатор и управляющий проекта «Парк Маяк» Айдар Мифтахов обращает особенное внимание на эффект синергии, который достигается благодаря совместной работе двух компаний. Это первая подобная крупная коллаборация застройщиков в городе. По словам Мифтахова, зоны ответственности между участниками проекта уже определены, «каждый знает, что должен делать».

В качестве генпроектировщика выступает архитектурное бюро CUBICA, а помимо основных исполнителей, к проекту привлечены именитые партнеры — казанские и московские архбюро, маркетологи, управляющие компании. В их задачи входит выстроить такую концепцию и проект благоустройства территории, чтобы новый жилой комплекс стал настоящим событием не только в среде будущих жильцов, но и в архитектурных и девелоперских кругах России. Ведь в планах — участие в конкурсах на лучший ЖК комфорт-класса в стране.

Фото предоставлено ООО «ЖК Паркмаяк СЗ»

«Парк Маяк» в цифрах и описаниях

Приведем основные цифры по проекту:

87 гектаров — общая территория;

15 гектаров — природно-рекреационные зоны (парк с озером, бульвары, набережная, прогулочные зоны и т.д.);

524 тысячи кв.м жилья (около 10 тысяч квартир);

24 тысячи кв.м коммерческих площадей;

6 детских садов, 2 школы, поликлиника.

Фото предоставлено ООО «ЖК Паркмаяк СЗ»

Основная идея проекта, как подчеркивает Айдар Мифтахов, — именно ревитализация. Девелоперы хотят снова вдохнуть жизнь в депрессивную территорию бывшей промышленной зоны, но уже совсем другую — из рабочей окраины это место превратится в уютный жилой комплекс комфорт-класса. Однако самобытность и промышленный дизайн-код локации планируется сохранить.

Так, проектировщики планируют возвести фасады зданий из красного кирпича. Артефакты, оставшиеся в цехах, — цистерны, вентиляторы, цементные бочки, рельсы железной дороги, иные предметы — сохранили и планируют использовать в качестве арт-объектов. Трубу бывшей котельной завода сохранили — ее стилизуют под маяк и сделают своеобразным символом нового ЖК. А территория завода Стройкоммаш по плану превратится в креативное общественное пространство — оно станет культурным центром и точкой притяжения ревитализированного района.

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А как здесь с пробками?

Локация находится в стороне от традиционных «пробочных мест» Казани, причем, по замыслу проектировщиков, транспортный поток утром и вечером здесь будет в противофазе к основным пробкам. Кроме того, до конца 2023 года, согласно генплану, здесь будут выстроены несколько новых дорог. Например, мост через Монастырскую протоку позволит сократить путь сюда из центра города с 25 до 10 минут. Плюс ко всему планируется строительство дублера Оренбургского тракта — это дополнительно разгрузит магистрали и позволит жителям нового ЖК ездить на работу без особых логистических сложностей.

Проект рассчитан более чем на 10 лет. Старт первой очереди и начало продаж планируется на декабрь 2022 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса ориентировочно состоится в начале 2025 года.

Людмила Губаева