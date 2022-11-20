В Татарстане за сутки зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 24 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 722 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 787 пациентов, в том числе 97 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального случая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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Илина Хакимова