В Татарстане за сутки зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 24 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 722 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 787 пациентов, в том числе 97 за минувшие сутки.
Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального случая.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 ноября читайте в подборке интернет-газеты.
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