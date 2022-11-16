В Татарстане за сутки зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 21 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 16 ноября в Татарстане зарегистрирован 189 321 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 186 348 пациентов, в том числе 124за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 16 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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