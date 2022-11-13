Число случаев заражения коронавирусом в Татарстане превысило 189 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 19 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 ноября в Татарстане зарегистрирован 189 021 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 185 978 пациентов, в том числе 125 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин