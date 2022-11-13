В Татарстане впервые за три недели выявили случай смерти от COVID-19
В Татарстане от коронавируса умер еще один человек. Последний раз в республике о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 21 октября.
Всего на 13 ноября в регионе зарегистрировано 2 006 смертей от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
В республике на сегодняшний день зафиксировано 189 021 случай COVID-19, из которых 102 — за минувшие сутки. Вылечились от коронавируса 185 978 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 ноября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым