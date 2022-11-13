Главное о коронавирусе на 13 ноября: Россия справилась с COVID-19, G20 создает Фонд борьбы с пандемиями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый случай смерти от COVID-19 в Татарстане с 21 октября

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 102 человек. Всего на 13 ноября в республике зарегистрирован 189 021 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 185 978 человек, за минувшие сутки — 109. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 19 человек.

В Казани продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку по-прежнему можно только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оперштаб впервые с 21 октября сообщил о случае смерти от коронавируса в Татарстане. Умер один человек.



Лекарства от COVID-19 за 500 миллиардов рублей

За последние сутки в России выявили 5 364 случая коронавируса, выздоровели 5 072 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 499 952, а выздоровевших — до 20 901 517. Госпитализировали за сутки 557 человек. Умерли за сутки 60 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 391 024 человека.

Россия справилась с пандемией коронавируса, заявил на саммите G20 министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он обратил внимание, что государство также помогло нуждающимся странам мира. «И хотя пандемия продолжается, можно сказать, что Российская Федерация <...> с достоинством справилась с угрозой», — констатировал Михаил Мурашко.

В России с января 2020 года по сентябрь 2022-го объем закупок лекарств против коронавируса для госсектора превысил 300 млрд рублей. Частный сектор приобрел их на 200 миллиардов, подсчитали в РБК. В первом сегменте самым популярным препаратом стал «Фавипиравир», во втором — «Умифеновир».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выполнили 108 тысяч тестов на COVID-19. Всего на 13 ноября в стране провели более 318,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы, который возводят с учетом опыта пандемии коронавируса, намерены сдать уже в первом квартале 2023 года — раньше изначально планируемого срока. Сейчас готовность объекта превышает 75%.

Пандемия негативно отразилась на торговой и инвестиционной деятельности

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 634 984 179 раз, 6 609 698 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 995 355). На второй строчке — Индия (44 666 372), на третьей — Франция (37 288 432), на четвертой — Германия (36 033 395), на пятой — Бразилия (34 908 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 074 484). За ними следуют Бразилия (688 656), Индия (530 531), Россия (383 075, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 430).



За время пандемии было сделано 12 856 500 298 инъекций вакцины против коронавируса.



G20 создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, объявил глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин. Организация будет оказывать поддержку странам во время пандемий, в том числе коронавируса. В частности, речь идет о помощи в оформлении заказа и оплате вакцин.

В Китае зафиксировали максимальное с апреля число случаев заражения коронавирусом — 11 950. За предыдущие сутки выявили 10 729 заболевших. Вспышки COVID-19 зарегистрировали в Пекине, Гуанчжоу и Чунцине.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Участники Второго глобального диалога Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили восстановление региональных экономик после пандемии коронавируса. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что этому может способствовать именно диалог глав государств. Он обратил внимание, что пандемия не только стала причиной смерти миллионов людей, но и негативно отразилась на социальной, экономической, торговой и инвестиционной деятельности.

Более половины переболевших коронавирусом взрослых американцев рассказали, что у них появились симптомы тяжелого депрессивного расстройства. Эксперты выяснили, что их проявление наиболее вероятно в течение года после выздоровления от COVID-19.

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Татьяна Демина