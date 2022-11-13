В России за сутки выявили 5 364 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 364 человек, госпитализированы 557 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 499 952 случая заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 13 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 072 пациента. Всего вылечившихся — 20 901 517 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончались 391 024 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин