В Татарстане за сутки зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 22 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 ноября в Татарстане зарегистрировано 188 919 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 185 869 человек, в том числе 125 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 005 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко