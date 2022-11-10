Компания из Татарстана вошла в топ-3 интеграторов России в области информационной безопасности

Группа компаний Innostage из Татарстана заняла третье место в рейтинге крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации CNews. В общем списке крупнейших компаний России в области кибербезопасности Innostage заняла девятое место, на три позиции улучшив свой прошлогодний результат.



Выручка Innostage по итогам 2021 года оценивается в 7,3 миллиарда рублей, сообщили в компании.

Первое место в рейтинге интеграторов России в сфере защиты информации заняла компания Softline (выручка — 22,3 миллиарда рублей), второе — «Инфосистемы Джет» (8,8 миллиарда рублей). В топ-25 также попали две компании из Татарстана — «Айтеко» (8-е место, выручка — 2,4 миллиарда рублей) и ICL (20-е место, 1 миллиард рублей).

— Ситуация на рынке кибербезопасности кардинально изменилась в 2022 году. Российский бизнес и государственные организации оказались в условиях настоящей кибервойны, в которой действия организованных групп хакеров координируются из единых центров. Это приводит к перераспределению приоритетов бизнеса: усилия технологических департаментов переключаются с задач развития на обеспечение цифровой устойчивости. Это значит, что в России нужно будет больше квалифицированных специалистов по кибербезопасности, — отмечает генеральный директор ГК Innostage Айдар Гузаиров.

Фото: realnoevremya.ru / Артем Дергунов

В интервью «Реальному времени» Гузаиров говорил, что санкции, объявленные против России, сильно отразились на рынке кибербезопасности — ушли многие американские производители, в числе которых Microsoft, Cisco, Oracle, Fortinet, Palo Alto Networks.

— Сейчас речь не идет о формальном исполнении требований безопасности. Сейчас компании по факту разделяются на тех, кто может противостоять хакерам и кто не в состоянии этого делать, — отмечал генеральный директор ГК Innostage.

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