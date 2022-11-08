В России зафиксировали 4 320 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 4 329 заболевших COVID-19. Всего на 8 ноября зарегистрирован 21 472 591 случай заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки госпитализировали 1 510 россиян, заболевших COVID-19. Это на 204,4% больше по сравнению с 7 ноября.

Выписали в связи с выздоровлением за сутки 8 123 пациента — на 64,3% больше по сравнению с предыдущим днем. Всего от коронавируса в России вылечились 20 868 400 человек.

Умерли за сутки 63 заразившихся. Всего от COVID-19 скончались 390 712 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 8 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».